شوفاژ 100 دانش آموز دلفانی روشن شد/ گرما به کلاس یخ زده برگشت!

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان و برخی معلمان مدرسه شهید "روح الله قاسمی" روستای سرخانجوب شهرستان دلفان که در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی دانش آموز دارد در تماس با خبرگزاری مهر از روشن نشدن شوفاژ این مدرسه در روزهای سرد زمستانی گلایه کرده بودند.

این در حالیست که با طرح این گلایه ها در خبرگزاری مهر و پیگیری ویژه بهمن نریمانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان دلفان مشکلات این دانش آموزان رفع شد.

این مدرسه دارای 76 دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی و 41 دانش آموز در مقطع راهنمایی به صورت چند پایه است.

روشن نشدن شوفاژ این مدرسه با بیش از 110 دانش آموز در حالی بود که برخی از متولیان امر علت این موضوع را مشکل موتورخانه عنوان می کردند تا دانش آموزان در این روزهای سرد زمستانی مجبور به پوشیدن لباس گرم در فضای کلاس شوند.

این امر موجب گلایه های اولیا دانش آموزان شده بود که با طرح این گلایه ها در خبرگزاری مهر و نگاه ویژه متولیان امر در آموزش و پرورش شهرستان دلفان دانش آموزان این مدرسه نخستین روز از هفته جدید را با روشن شدن شوفاژ مدرسه تجربه کردند.

دانش آموزان مدرسه شهید "روح الله قاسمی" روستای سرخانجوب شهرستان دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری های مسئولان برای رفع مشکل مدرسه شان تقدیر کردند.

همچنین اولیا دانش آموزان نیز که از سرماخوردگی و بیماری فرزاندانشان بیمناک بودند با رفع مشکل شوفاژ این مدرسه از پیگیری های خبرگزاری مهر برای طرح این مشکل قدردانی کردند.

این در حالیست که پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با انتقاد از روشن نشدن بخاریهای مدارس در استان کوهستانی و سردسیر لرستان تا قبل از آغاز زمستان، خواستار توجه مسئولان به این امر شده بود که خوشبختانه مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به سرعت این مشکل را پیگیری و رفع کرد.