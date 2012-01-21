سازمان اموال تملیکی به عضویت ستاد مبارزه با قاچاق درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی با اعلام این مطلب گفت: این سازمان در تعیین تکلیف اموال قاچاق، انهدام کالاهای غیراستاندارد مجری مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و عضویت آن در ستاد مذکور ضروری به نظر می‌رسید.

وی با تأکید بر لزوم تقویت و تجهیز سازمان اموال تملیکی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، این امر را سبب ارائه خدمات مطلوب‌تر با توجه به تکالیف جدید بر اساس این قانون و ایفای نقش پررنگ‌تر این سازمان در عرصه مبارزه با قاچاق کالا دانست.



با عضویت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد اعضای این ستاد به 24 عضو رسید.



پیشتر محمدی از نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار عضویت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ستاد مذکور شده بود.

