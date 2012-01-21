بیشتر قتلهای خوزستان بدون تصمیم قبلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشارنیا در حاشیه پنجمین کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در جلسات متعددی که با حضور مسئولان و کارشناسان قضایی استان برگزار شد، اولویتهای پیشگیری از جرایم در استان برنامه ریزی و جرایم مهم انتخاب شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهوازافزود: در نهایت جرم قتل به عنوان مهمترین و موثرترین جرم در استان شناسایی و علل و عوامل آن برای بررسی در کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



افشارنیا اظهار کرد: پس از قتل می توان سرقتهای خرد را مهمترین جرم در استان برشمرد که اگر چه رتبه آن نسبت به برخی استانهای دیگر بهتر است اما به لحاظ تاثیرات سویی که در جامعه دارد و آزاردهنده بودن آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است.



وی تصریح کرد: قتلهای صورت گرفته در استان علل مختلفی دارند از جمله مادی، فرهنگی و اجتماعی اما با توجه به اینکه اغلب آنها به صورت اتفاقی و بدون قصد قبلی صورت می گیرد، مهمترین دلیل این قتلها را پرخاشگری و پایین بودن آستانه صبر افراد جامعه برشمرد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، گفت: مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی می تواند موجب پائین آمدن آستانه تحمل افراد شود.



افشارنیا با اشاره به اهمیت مسئله پیشگیری از وقوع جرایم، افزود: این کارگاه نیز در همین راستا تشکیل شده و همه دستگاه ها ملزم به شرکت در آن هستند.



وی تصریح کرد: در این کارگاه ها، سهم هر دستگاه مشخص و به آنها ابلاغ می شود.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهوازافزود: بر اساس لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، شورای پیشگیری از وقوع جرم در سراسر استانها تشکیل می شود که در این شوراها، 22 دستگاه حضور دارند.



وی ادامه داد: اگر چه بر سر مدیریت این شوراها هنوز اختلاف نظر وجود دارد اما به احتمال قوی و بر اساس قانون اساسی مدیریت آن به دستگاه قضایی سپرده می شود.



افشارنیا اظهار امیدواری کرد که در این کارگاه ها بتوان جرایم مهم، خشن و با فراوانی بالا شناسایی، برای پیشگیری از آنها برنامه ریزی و روند صعودی آنها به نزولی تبدیل شود.



وی افزود: اگرچه هر استان به موضوعی خاص می پردازد اما نتایج کارگاه ها می تواند الگویی برای سایر استانها باشد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهوازبا اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرایم، گفت: بدون شک رسانه ها از مولفه های اصلی هستند که می توانند در کاهش وقوع جرایم موثر باشد و با ارائه اخبار، اطلاعات و برنامه های کارشناسی، آگاهی های عمومی را در جامعه افزایش دهد.