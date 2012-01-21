جریمه 7 میلیون تومانی رستورانهای کثیف ترمینال غرب

بزرگمهری صادق نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و همچنین برخی تعطیلات رسمی چندین گشت تعزیراتی در پایانه های تهران مستقر شدند گفت: بر اساس اعلام گزارشات مردمی صبح شنبه گشتهای تعزیرات استان تهران پس از مراجعه به رستورانهای ترمینال غرب متوجه شدند این رستورانها بهداشت را رعایت نکرده و همچنین اغذیه های خود را خارج از نرخ مصوب عرضه می کنند.

وی افزود: با حکم تعزیرات در همان مکان یک رستوران به سه میلیون و یک رستوران دیگر به 4 میلیون تومان جریمه شد که باید تا 10 روز دیگر پرداخت کنند و در غیر اینصورت رستوران پلمپ می شود.

معاون حقوقی و اجرایی تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین از تشکیل پنج پرونده تعزیراتی دیگر در ترمینال غرب خبر داد و گفت: حضور گشتهای سیار و ثابت در فرودگاههای تهران، راه آهن و ترمینال جنوب از فردا با شدت بیشتری انجام می شود.