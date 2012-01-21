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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

احمدی به مهر خبر داد:

کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در طرقبه شاندیز برگزار می شود

کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در طرقبه شاندیز برگزار می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در محل اردوگاه شهید قانع دادگستری این شهرستان خبر داد.

محمد رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه به منظور تبیین اقدامات صورت گرفته و پیگیری رفع مشکلات ناهنجاری های اجتماعی و تلاش برای کاهش تخلفات و جرائم برگزار می شود.

وی افزایش اطلاعات رؤسای ادارات و نهاد های مرتبط و نقش آفرین را نیز از اهداف کارگاه آموزشی دو روزه برای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان برشمرد.

رئیس دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ترویج گفتمان پیشگیری، شناخت ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در بحث پیشگیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود آنها در کنار دستگاه قضایی و ضرورت برنامه‌ریزی و مدیریت مشترک در زمینه پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.

شایان ذکر است، این کارگاه آموزشی چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 5 و 6 بهمن ماه سال جاری با بهره گیری از استادان دانشگاه و دادگستری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1514832

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