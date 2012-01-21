تقویت تعاونیها موجب مشارکت همه جانبه مردم می شوذ

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین اسدی در ششمین نشست اعضای کمیته آموزش و ترویج اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان افزود: تقویت، آموزش، ترویج و راه اندازی تعاونیهای موفق و اثرگذار می تواند زمینه مشارکت های مردمی را در عرصه های مختلف فراهم کند.

وی اظهار داشت: تلاش و تعامل بیشتر اعضای کمیته در راستای برگزاری کلاسهای آموزشی در رشته های مختلف به منظور ترویج و گسترش اندیشه تعاونی در شهرستان های استان کردستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و در این راستا برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به لزوم ایجاد اتاق تعاون در تمام شهرستان های استان و همچنین تشکیل، تقویت و گسترش تعاونیهای توسعه روستایی، خواستار نظارت عالی بر فعالیتهای این بخش شد و افزود: کردستان ظرفیت های بسیار خوبی را در حوزه تعاونی ها در اختیار دارد که باید از تمام این ظرفیت ها بهره برداری کرد.

اسدی ادامه داد: ابزارهای مالیاتی، ارائه تسهیلات مالی به تعاونی ها منوط به ارائه صورت های مالی از سوی آنها و همچنین ارسال صورتهای مالی تعاونی ها به خصوص تعاونی های مرزنشین برای بررسی شفافیت مالی از جمله برنامه های در دست اجرا این اداره کل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چهار درصد سود قابل تقسیم تعاونی ها باید به بانک توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شود از برخورد جدی با تعاونی های متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: اعضای کمیته آموزش و ترویج باید حساسیت لازم را در این خصوص به کار گیرند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به نقشه ها و توطئه های مختلف دشمن در خصوص تحریم انتخابات، فراهم سازی زمینه حضور همه جانبه مردم در این انتخابات ضروری است.

اسدی ادامه داد: با بهره گیری از تمام پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در استان به خصوص تقویت تعاونیهای کارآمد با هدف ایجاد شور و امید در جامعه، زمینه حضور حداکثری مردم را در این انتخابات می توان فراهم کرد.