159 اثر از هنرمندان کردستانی به جشنواره حوزه هنری راه یافت

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی هنرمندان کردستانی برای حضور در جشنواره سراسری حوزه هنری افزود: این آثار در زمینه هنرهای تجسمی، نمایش، هنرهای تصویری، موسیقی، آفرینش های ادبی و تازه های نشر از 60 هنرمند حوزه هنری کردستان به سومین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری که اردیبهشت 91 در کرمانشاه برگزار می شود، ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در نخستین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در سال 1385 که در اصفهان برگزار شد، خوشبختانه هنرمندان کردستانی با توجه به توان و استعدادهای ناب هنری خود، در بخش فیلم و هنرهای تجسمی و ادبیات موفقیت های خوبی را به دست آوردند.

سرپرست حوزه هنری کردستان ادامه داد: همچنین هنرمندان کردستانی در دومین دوره جشنواره در سال 87 که در تهران برگزار شد در بخش های نمایشنامه خیابانی، انتشارات، تجسمی و ادبیات با به دست آوردن رتبه های برتر موفقیت های قابل توجهی را به خود اختصاص دادند.

مرادی اظهار امیدواری کرد: امسال نیز با توجه به آثار خوبی که به جشنواره سوم ارسال شده انتظار می رود موفقیتهای چشمگیری توسط هنرمندان حوزه هنری استان کردستان به دست آید.

وی در ادامه گفت: در بخش تازه های نشر هشت اثر، آفرینش های ادبی پنج اثر، هنرهای تجسمی 116 اثر، هنرهای تصویری 21 اثر، هنرهای نمایشی چهار اثر، موسیقی چهار اثر، رسانه های دیجیتال یک اثر و در مجموع 159 اثر از آثار هنرمندان استان کردستان به سومین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شده است.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان در پایان یادآور شد: این تعداد اثر با توجه به محدودیتهای در نظر گرفته شده برای ارسال آثار در بخشهای مختلف از بین 450 اثر انتخاب و به دبیرخانه سومین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شده است.