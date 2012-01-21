123 پروژه عمرانی در سنندج به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان سنندج افزود: این پروژه ها شامل 93 پروژه در بخش عمران شهری و روستایی، 15 پروژه در فصل کشاورزی و منابع طبیعی، 9 پروژه در بخش صنعت و معدن، چهار پروژه در بخش بهداشت و سلامت و دو پروژه در فصل آموزش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیروزی انقلاب در سال 57 تغییر مسیر تاریخ معاصر ایران اسلامی و منطقه و برهم زننده معادلات سیاسی استکبار جهانی بود که در سال جاری و بعد از بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب همچنان شاهد دستاوردهای این مهم در جهان هستیم.

فرماندار شهرستان سنندج تقارن دهه فجر امسال با ایام هفته وحدت را به فال نیک گرفت و با تاکید بر اطلاع رسانی گسترده از دستاوردها و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: برنامه ها و مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری باید بر محور تبیین ابعاد معنوی انقلاب و پشتوانه های الهی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی باشد.

میرزایی اصل در ادامه از تشکیل کمیته های جانبی ستاد دهه فجر در شهرستان سنندج متشکل از کمیته های فرهنگی، ورزشی، روستایی، اصناف و بازاریان و ایثارگران خبر داد و به تشریح برنامه ها و وظایف این کمیته ها پرداخت و گفت: انتظار می رود که کمیته های مختلف وظایف خود را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند.

وی برگزاری مراسم ویژه سالگرد ورود تاریخی حضرت امام به میهن اسلامی در 12 بهمن ماه، برگزاری مسابقات متعدد ورزشی، قرآنی و فرهنگی، ‌برگزاری یادواره های شهدا، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران،‌ مراسم مولودی خوانی و اعزام اکیپهای درمانی به مناطق محروم برای ویزیت رایگان بیماران را از جمله برنامه های دهه فجر در شهرستان سنندج عنوان کرد.