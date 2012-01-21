به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "شیخ عیسی قاسم" گفت : هیچ افق روشنی در بحرین وجود ندارد و هر تظاهرات مسالمت آمیزی به شدت سرکوب می شود.

وی افزود: علت ادامه بحران اصلاحات فرمایشی مقامات بحرین است که برخی رسانه ها سعی در بزرگنمایی آن می کنند و این اصلاحات ساختگی و بی فایده است.

عیسی قاسم ضمن ابراز شگفتی از ادعاهای مقامات بحرین درباره آزادی بیان و اصلاحات در کشور بیان کرد: هر فردی که اصلاح طلب باشد، سرنوشتش زندان است.

وی افزود: گرفتن تعهد برای بازگرداندن افراد به سرکارهای خود توهین است، زیرا هر چند که به دست آوردن لقمه ای نان مهم است، اما آزادی و شرافت از آن ارزشمندتر است.

عیسی قاسم ضمن درخواست برای آزادی زندانیان بیان کرد: مردمی که حق و آبرویشان نادیده گرفته شود ساکت نخواهند ماند مگر اینکه وجدان از بین رفته باشد.مردم بحرین باید با کسانی که دختران مومن بحرینی را مورد هتک حرمت قرار می دهند به مقابله بپردازند.