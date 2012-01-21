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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

ترابی به مهر خبر داد:

قرائت زیارت از بعید در 8 نقطه از استان سمنان برگزار می شود

قرائت زیارت از بعید در 8 نقطه از استان سمنان برگزار می شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری آئین معنوی قرائت زیارت نامه از بعید همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) در 8 مسجد و حسینیه این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید مهدی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: زیارت رسول مکرم اسلام(ص) در مفاتیح‌الجنان با عنوان زیارت بعید آمده است و در شرایط حاضر برگزاری این مراسم معنوی علاوه بر تکریم و عرض ادب به ساحت مقدس آن حضرت موجب اتحاد و همدلی بیشتر مسلمین خواهد شد.

وی با اشاره به روایات و احادیث بر اهمیت زیارت حضرت رسول(ص) تاکید کرد و گفت: با توجه به این شاید همه مردم توفیق زیارت حرم آن حضرت را از نزدیک نداشته باشند می توانند آن حضرت را از راه دور زیارت کنند.

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان بر هر چه بهتر برگزار کردن این مراسم تاکید کرد و از هیئت های مذهبی و مردم استان خواست تا در این مراسم حضور فعال داشته باشند.

ترابی در پایان اظهار داشت: در روز یکشنبه دوم بهمن ماه سالجاری، مسجد المهدی در سمنان ساعت 30/10 صبح، دامغان ساعت 11 صبح در حسینیه حضرت ابوالفظل(ع)، مسجد جامع در گرمسار ساعت 15، بیارجمند ساعت 11 صبح در مسجد جامع، شاهرود در محل مسجد و مدرسه قلعه ساعت 3 بعد از ظهر، حسینیه المهدی(عج) در مهدی شهر ساعت 11 صبح، میامی ساعت 30/7 در محل مسجد جامع و در سرخه نیز ساعت 7 در محل مسجد ولی عصر(ع) اقدام به برگزاری آئین قرائت زیارت ازبعید خواهند کرد. 

کد مطلب 1514843

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