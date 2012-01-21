تردد 1.4 میلیون مسافر از گمرک بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نامدار ظهر شنبه با بیان اینکه بازرگان دومین مرز رسمی کشور به شمار می رود بیان داشت: این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد نشان می دهد.
وی از صدور 59 هزار تن کالای غیرنفتی از گمرک بازرگان به خارج کشور خبر داد و افزود: در 9 ماهه امسال 59 هزار تن کالای غیرنفتی از طریق این گمرگ به خارج از کشور صادر شده است. نامدار اظهارداشت: در 9 ماهه سال جاری به ارزش 33 میلیون دلار کالا از طریق این گمرگ به کشورهای ترکیه، ایتالیا و اسپانیا صادر شده است.
نامدار گفت: کالای صادراتی از گمرک بازرگان شامل مواد غذایی، میوه و تره بار و انواع مواد صنعتی بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 27 درصد رشد دارد.
مدیرکل گمرگ بازرگان، میزان واردات کالا از طریق این گمرک در مدت مذکور به کشور را 349 هزار تن اعلام کرد و افزود: این کالاها شامل پروفیل، کالاهای صنعتی و ابزارآلات کشاورزی بوده که از کشورهای ترکیه، چین و اسپانیا وارد کشور شده است.
نامدار، ارزش ریالی این کالاها را 335 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: درآمدهای این گمرگ در همین مدت نزدیک به 50 درصد نسبت سال قبل رشد نشان می دهد.
گمرگ بازرگان در 20 کیلومتری غرب شهرستان ماکو و در محدوده مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، از مهمترین مرزهای زمینی کشور در شمال آذربایجان غربی است که از مبادی مهم ورود و خروج کالا و مسافر محسوب می شود.
نظر شما