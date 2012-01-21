تردد 1.4 میلیون مسافر از گمرک بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نامدار ظهر شنبه با بیان اینکه بازرگان دومین مرز رسمی کشور به شمار می رود بیان داشت: این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد نشان می دهد.

وی از صدور 59 هزار تن کالای غیرنفتی از گمرک بازرگان به خارج کشور خبر داد و افزود: در 9 ماهه امسال 59 هزار تن کالای غیرنفتی از طریق این گمرگ به خارج از کشور صادر شده است . نامدار اظهارداشت: در 9 ماهه سال جاری به ارزش 33 میلیون دلار کالا از طریق این گمرگ به کشورهای ترکیه، ایتالیا و اسپانیا صادر شده است .

نامدار گفت: کالای صادراتی از گمرک بازرگان شامل مواد غذایی، میوه و تره بار و انواع مواد صنعتی بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 27 درصد رشد دارد .

مدیرکل گمرگ بازرگان، میزان واردات کالا از طریق این گمرک در مدت مذکور به کشور را 349 هزار تن اعلام کرد و افزود: این کالاها شامل پروفیل، کالاهای صنعتی و ابزارآلات کشاورزی بوده که از کشورهای ترکیه، چین و اسپانیا وارد کشور شده است .

نامدار، ارزش ریالی این کالاها را 335 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: درآمدهای این گمرگ در همین مدت نزدیک به 50 درصد نسبت سال قبل رشد نشان می دهد .