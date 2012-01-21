مراسم "اشکباره غم" در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی به تشریح برنامه‌های شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) پرداخت و تصریح کرد: ویژه برنامه شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی یکم بهمن ماه جاری در رواق امام خمینی(ره) با قرائت زیارت امین الله توسط رضا انصاریان ساعت 17:30 آغاز و تا 20:45 ادامه پیدا می کند.

حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد مهم‌ ترین شاخصه عزاداری در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) را سخنرانی حجت‌الاسلام راشدیزدی ساعت 18:00 و حجت الاسلام رئیسی 19:45 در شب رحلت رسول اکرم(ص) عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی تصریح کرد: مرثیه‌سرایی و عزاداری و سینه‌زنی با حضور مداحان و ذاکرین اهل بیت(ع) چون مهدی میرداماد، امیرعارف از دیگر بخش‌های این مراسم است.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد گفت: برگزاری ویژه برنامه‌های روز ارتحال پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) روز دوم بهمن ماه جاری از ساعت 5:40 بامداد آغاز می‌شود و تا 20:45 ادامه دارد.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی تصریح کرد: مراسم ارتحال پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با قرائت ائمه بقیع(ع)، قرائت زیارت پیامبر(ص)، بیان احکام، مرثیه‌سرایی، عزاداری و سینه‌زنی در جمع زائران و مجاوران برگزار می‌شود.

مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی برپا می شود

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی نیز گفت: مراسم سوگواری شب و روز شهادت مظلومانه امام رضا(ع) با حضور هزاران مشتاق و شیفته اهل بیت(ع) در حرم مطهر رضوی بر پا می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد افزود: ویژه برنامه‌ روز شهادت امام رضا(ع) چهارم بهمن ماه جاری ساعت5:40 با قرائت زیارت امام رضا(ع) توسط حسن اسلامی آغاز و تا ساعت 16 ادامه می‌یابد.

وی بیان کرد: این مراسم با مرثیه‌سرایی وعزاداری، قرائت زیارت امام رضا(ع) قرائت زیارت وارث همراه است.

وی از برگزاری مراسم سوگواری ویژه شب شهادت امام رضا(ع) به همراه مرثیه‌خوانی و سینه‌زنی ذاکران اهل بیت(ع) سوم بهمن ماه جاری خبر داد و افزود: این مراسم با قرائت زیارت امین‌اللهتوسط رضا انصاریان17:30 آغاز می‌شود و تا 20:45 ادامه می‌یابد.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی بیان احکام، مرثیه‌سرایی وعزاداری، سخنرانی را از دیگر بخش‌های این مراسم عنوان کرد.