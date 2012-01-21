آغاز به کار گروه ساماندهی صنوف سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وظایف این گروه طی نامه ای از سوی دکتر حسینی وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهد شد . سر و سامان دادن به امور جاری صنوف اعم از مشکلات معیشتی ،بیمه و خدمات رفاهی از وظایف این گروه است. همچنین مباحث دیگر از قبیل امنیت شغلی وروند قانونمند شدن صنوف و به تعبیر دیگر انجام فعالیت های صنفی زیر چتر قانون از مهمترین اقداماتی است که توسط این گروه به سرانجام خواهد رسید.

سهمیه بلیط جشنواره فیلم فجر نیز توسط گروه ساماندهی صنوف سینمایی به رؤسای صنوف واگذار خواهد شد و آقای خزاعی دبیر جشنواره موظف شده مدیریت سالن سینمای صنوف را نیز به این گروه بسپارد و نسبت به تأمین سهمیه بلیط جشنواره و صنف اقدام کنند.

در اولین جلسه ساماندهی صنوف سینمایی به اتفاق آراء آقای حسین زند باف به عنوان رئیس گروه انتخاب شد. اسامی کامل اعضای گروه ساماندهی پس از ابلاغ رسمی جناب آقای دکتر حسینی مبنی بر آغاز فعالیت گروه ساماندهی توسط معاونت سینمایی ابلاغ خواهد شد.

