عبدالله عمادی در گفتگو با مهر از ایجاد ادارات کل رفاه در استان های کشور در قالب ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: قبل از ادغام وزارت رفاه سابق، چنین ساختاری را در استان ها نداشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: قبلا در وزارت سابق رفاه هیچ اداره کلی در استان ها نداشتیم ولی سیاست ها و برنامه های خودمان را از طریق اداره کل سازمان های تابعه در استان ها پیگیری می کردیم.

عمادی خاطر نشان کرد: قبل از این، ادارات کل تامین اجتماعی استان ها به همراه اداره کل خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی فعال بوده است و سازمان بهزیستی نیز دارای اداره کلی در استان ها بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: تاکنون از طریق این ادارات کل ما برنامه های خودمان را در استان ها پیاده می کردیم و تنها وزارتخانه ای بودیم که هیچ عقبه استانی برای آن وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: سیاست و چارچوب تاسیس وزارت رفاه سابق بر این اساس استوار بود که یک ستاد تنها در تهران فعال باشد ولی بعد از اینکه ادغام صورت گرفت ادارات کل جدیدی را در استان ها با نام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کردیم.

عمادی با اشاره به پیگیری سیاست ها و برنامه های وزارتخانه ها در استان ها از طریق ادارات کل، گفت: با هماهنگی مرکز تحول اداری وزارتخانه قرار شد که با تشکیل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها یک معاونت رفاه اجتماعی هم در اداره کل تعاون، کار و رفاه استان ها ایجاد شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: این معاونت های استانی مشابه معاونت رفاه اجتماعی که در بدنه وزارتخانه در حال کار است، سیاست ها و برنامه های وزارتخانه را در استان ها پیگیری می کند و دیگر آن خلاء قبلی در استان ها از بین خواهد رفت.