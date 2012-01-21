دو شهرک جدید صنعتی به سرمایه گذاران استان قزوین واگذار می شود

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با انجام علمیات زیربنایی در دو شهرک و ناحیه صنعتی در قزوین کار واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری در دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

ناصحی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و در راستای سیاست دولت در هدایت شهرک‌های صنعتی برای استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته و استقبال صاحبان صنعت از سرمایه گذاری در این استان بویژه در شهرکهای صنعتی، کار تملک و اجرای عملیات زیربنایی چند شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت بیش از یک هزار هکتار در دو سال اخیر آغاز شده که در حال حاضر با اتمام پروژه های زیربنایی در شهرک صنعتی حکیمیه و ناحیه صنعتی اسفروین کار واگذاری زمین در این شهرک و ناحیه صنعتی همزمان با دهه مبارک فجر امسال به متقاضیان سرمایه گذاری آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین در ادامه گفت: با سرمایه گذاری بالغ بر 45 میلیارد ریال در اجرای پروژه های زیربنایی شامل: زیرسازی بلوارها و خیابانها، اجرای شبکه توزیع آب و برق در طول 18 ماه گذشته و 13 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های در حال اجرا، شهرک صنعتی حکیمیه و ناحیه صنعتی اسفروین آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری شده است.

این مسئول تصریح کرد: عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی بر طبق اراضی واگذار شده به متقاضیان سرمایه گذاری در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته که بیانگر استقبال سرمایه گذاران برای حضور در شهرکهای صنعتی در سال جاری است.

وی افزود: بررسی آمار عملکرد شرکت از زمان تاسیس تاکنون بیانگر افزایش قابل توجه دستاوردها در تمامی مناطق استان و عدم تجمع صنعت در مرکز است به طوری که تعداد شهرکها و نواحی صنعتی از دو مورد شهر صنعتی البرز و فاز یک شهرک صنعتی لیا در حال حاضر به 30 شهرک و ناحیه و فاز توسعه شهرک افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین با اشاره به تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی گفت: در شرایط فعلی حدود یک هزار واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر شده اند که نیمی از آنها به مرحله بهره برداری رسیده اند.

ناصحی یادآورشد: در این واحدها قرار است بیش از یک هزار و700 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد که در واحدهای بهره برداری رسیده بیش از 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

این مسئول گفت: در شهرکهای صنعتی استان بیش از 13 هزار نفر مشغول به کار هستند.