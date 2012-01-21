پخش 108 هزار لیترآب نمک و 110 تن شن و نمک در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان اینکه طی بارش برف در این منطقه 108 هزار لیتر محلول آب نمک، 110 تن شن و نمک و 9 تن نمک در سطح معابر و بزرگراه های پرتردد این منطقه پخش شد گفت: توزیع محلول آب نمک در بزرگراه های شهید آوینی، شهید کریمی، رمپ و لوپ پل آوینی خیابان های اطراف حرم عبدالعظیم(ع)، پل خبرنگار، پل صوفی رازی، خیابان فدائیان اسلام، خیابان سلمان فارسی و صالح آباد بوده است.

وی افزود: در تمامی معابر و رمپ و لوپ پل آوینی، پل صوفی رازی، پل خبرنگار، بزرگراه شهید رجایی ، جاده ورامین و پل شهرداری کامیون های تیغه دار مشغول فعالیت بوده و تمامی مسیرهای مورد اشاره بازگشایی شد.

عبدالهی در ادامه با اشاره به اینکه سایت اصلی برف روبی منطقه در واحد موتوری سنگین واقع در خیابان شهید رجایی واقع شده است خاطر نشان کرد: علاوه بر تجهیز سایت مرکزی، در نقاط حساس و پرتردد این منطقه از جمله پل عبدالرحمن صوفی رازی، مقابل بیمارستان هفت تیر، میدان شهید بروجردی، میدان فرمانداری، ضلع شرق حرم و سه راه سیمان کانکسهایی نصب شده است که در این کانکسها و همچنین مقابل نواحی 7 گانه مقابل مدارس، ادارات و میادین اصلی شهر کیسه های شن و نمک مستقر شده است.

عبدالهی در ادامه با تاکید بر اینکه به دلیل شیب طبیعی زمین بخش اعظمی از آب کانال ها و رودخانه های شهر تهران به این منطقه سرازیر می شوند تصریح کرد: به منظور جلوگیری از آب گرفتگی و وقوع سیلاب در زمان وقوع بارندگی گشت های ویژه ای در محدوده کانال ها و مسیل های این منطقه مستقر شده اند تا با تخلیه زباله ها از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

