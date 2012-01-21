نمایشگاه بزرگ نسخ خطی "شبیه نامه های دوره قاجار" برپا شد

رامین پورسعید رئیس دانشگاه پیام نور طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به همت دانشگاه پیام نور طالقان، استاد محقق رضا کوچک زاده و همچنین سیده آمنه میر مطهری به مدت هشت روز در دانشگاه پیام نور طالقان بر پا شده است.



وی گفت: در این نمایشگاه بیش از 45 نسخه شبیه نامه های دوره قاجار به نمایش گذاشته شده است.



پورسعید هدف از برگزاری این نمایشگاه را برقراری ارتباط میان فرهنگ اصیل مردم طالقان با این شبیه نامه ها و اجرای آن و همچنین هنر خوشنویسی دانست و گفت: براساس آنکه امسال به عنوان سال فرهنگی است انجام امور فرهنگی در اولویت برنامه های دانشگاه پیام نور طالقان است.



رئیس دانشگاه پیام نور طالقان همچنین از برگزاری مراسمی فاخر در خصوص هنر شبیه خوانی و جایگاه تعزیه در طالقان و در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برگزاری این گونه مراسم به منظور آشنایی بیشتر عموم به ویژه جوانان با هنر شبیه خوانی در طالقان است.



وی یادآور شد: در مراسم افتتاح این نمایشگاه استاد محمد مهرانی از برجسته ترین تعزیه خوانان شهرستان طالقان‌، در وصف حضرت امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) به اجرای تعزیه پرداخت.