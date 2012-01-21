علی صباغ؛ تهیه کننده ویژه برنامه "بهارستان نهم" در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص جایگاه نماینده و نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی جامعه بحث و گفتگو می‌شود. در بخش تربیون آزاد به سراغ نظرات مردم می‌رویم و اززبان آنها استانداردهای نماینده خوب را جویا خواهیم شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در گفتگو با جمعیت‌های مختلف از قبیل حقوقدانان، جامعه شناسان، اصناف، مدارش و دانشگاه‌ها در مورد انتخابات، اهمیت و جایگاه و ویژگی‌های نماینده، مطالبات نماینده، طرح مطالبات مردم از نماینده، نحوه تبلیغات نمایندگان، ملزومات حضور گسترده مردم و انتخاب اصلح از نگاه مردم و چالش‌ها و تهدیدهای انتخاباتی ما ممکن است چه باشد، مطرح می‌شود.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات نمایندگان در قانون اساسی، تقویت جایگاه نماینده در نظام سیاسی، انتخابات و مشارکت‌های عمومی و ضرورت آنها از سرفصل‌های این برنامه است.

"بهارستان نهم" فردا ساعت 19:50 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

