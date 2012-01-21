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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

فردا/

برنامه "بهارستان نهم" جایگاه نماینده را به بحث می‌گذارد

برنامه "بهارستان نهم" جایگاه نماینده را به بحث می‌گذارد

ویژه‌برنامه "بهارستان نهم" فردا یکشنبه دوم بهمن‌ماه در شبکه یک به موضوع تقویت جایگاه نماینده و مهم نشان دادن آن در قانون اساسی را با حضور مردم به بحث و گفتگو می‌گذارد.

علی صباغ؛ تهیه کننده ویژه برنامه "بهارستان نهم" در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص جایگاه نماینده و نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی جامعه بحث و گفتگو می‌شود. در بخش تربیون آزاد به سراغ نظرات مردم می‌رویم و اززبان آنها استانداردهای نماینده خوب را جویا خواهیم شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در گفتگو با جمعیت‌های مختلف از قبیل حقوقدانان، جامعه شناسان، اصناف، مدارش و دانشگاه‌ها در مورد انتخابات، اهمیت و جایگاه و ویژگی‌های نماینده، مطالبات نماینده، طرح مطالبات مردم از نماینده، نحوه تبلیغات نمایندگان، ملزومات حضور گسترده مردم و انتخاب اصلح از نگاه مردم و چالش‌ها و تهدیدهای انتخاباتی ما ممکن است چه باشد، مطرح می‌شود.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات نمایندگان در قانون اساسی، تقویت جایگاه نماینده در نظام سیاسی، انتخابات و مشارکت‌های عمومی و ضرورت آنها از سرفصل‌های این برنامه است.

"بهارستان نهم" فردا ساعت 19:50 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. 
 

کد مطلب 1514860

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