چهار بازیکن جدید به تیم فوتسال فراز قم پیوستند

ابوالفضل ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که دیدارهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور وارد بازی های دور برگشت خود از مرحله گروهی شده است، حسن مردانی پور، سعید قربانی، محسن شنوفی و محسن وفایی به عنوان چهار بازیکن جدید به عضویت تیم فوتسال فراز قم در آمدند.



وی ادامه داد: بعد از پیروزی ارزشمندی که مقابل کاوه زرند کرمان کسب کردیم، در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور که با شرکت 16 تیم در دو گروه آغاز می‌شود، تیم فوتسال فراز قم این هفته با تیم بنیاد مسکن فارس مسابقه می دهد.



سرمربی تیم فوتسال فراز قم ادامه داد: با اینکه دو تیم از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور به لیگ برتر فوتسال صعود می‌کنند اما تیم فوتسال فراز قم تمرینات آماده‌سازی خود را به صورت جدی برای حضوری قوی در مسابقات دور برکت پیگیری می‌کند.



وی اضافه کرد: در تلاش برای کسب جواز صعود از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور ترکیب تیم فوتسال فراز قم را بازیکنان جوان و خوش آتیه فوتسال قم تشکیل می دهند و این تیم با تمام توان خود را برای مصاف با حریفان دسته اولی آماده کرده است.



ثانی یادآور شد: بعد از توافقی که با مسئولان باشگاه داشتم و آنها قول مساعد دادند که مشکلات و نیازهای تیم برطرف شود، بار دیگر به کادر فنی برگشتم و امیدواریم این تیم در مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در راه کسب جواز صعود به رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه های کشور موفقیت آمیز عمل کند.



وی بیان داشت: بر‌اساس گروه‌بندی انجام شده، تیم فوتسال فراز قم در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول، با تیم‌‌های تیم‌های فوتسال کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، هومن ساز ماهشهر، فولاد ماهان نوین اصفهان و بنیاد مسکن شیراز، گاز خوزستان و نفت امیدیه اهواز هم‌گروه است.



سرمربی تیم فوتسال فراز قم افزود: تیم‌های شهروند بابل استیل آذین تهران، گاز خوزستان، نفت امیدیه اهواز، شهرداری تبریز، ماکو جوان ارومیه، فردوسی مشهد و فرش آراء مشهد در گروه نخست یعنی گروه شمال مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور حضور دارند.



وی تصریح کرد: با اینکه تیم ما در نیم فصل نخست رقابت های مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور امتیازهای بسیار ارزشمندی را از دست داده است و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در تیم وجود داشت در دو بازی نیز مقابل حریفان بازی نکردیم، هنوز نا امید نیستیم و با انگیزه ای که نفرات تیم ما دارند یقینا تلاش خود را برای موفقیت تیم انجام خواهیم داد.



گفتنی است: دیدار تیم‌های فوتسال فراز قم و بنیاد مسکن فارس از هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 روز پنجشنبه این هفته در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.

