کنسرت گروه "نغمه باران" در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر،گروه "نغمه باران" علاوه بر اجرای قطعاتی از جواد لشگری و حبیب الله بدیعی، قطعاتی نیز از موسیقی محلی ایران اعم از آذری و شمالی به صورت ارکسترال و با گروهی 54 نفره در تالار وحدت اجرا خواهد کرد.

در این کنسرت "علی امیر قاسمی" به عنوان سرپرست و خواننده گروه، "محمدرضا امیر قاسمی" به عنوان رهبر گروه و "آرمین تاجبخش" و "صفی صفوی" به عنوان تنظیم کننده قطعات، حضور خواهند داشت.



کنسرت گروه "نغمه باران" از ساعت 21 تاریخ های مزبور اجرا می شود و علاقمندان می توانند برای تهیه بلیت به گیشه تالار وحدت، مرکز موسیقی بتهوون، کافه کهن و شهر کتاب نیاوران مراجعه کنند.

