اسناد و نیات وقفی در بانک جامع اطلاعات اوقاف البرز ساماندهی می شود

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سامانه جامع بانک اطلاعات اداره اوقاف و راه اندازی آن در استان البرز گفت: با راه اندازی این سامانه کلیه اطلاعات بقاع و اماکن متبرکه و موقوفات وارد و به روز می شود.

وی با اشاره به ساماندهی اسناد وقفی و نیات واقفین با راه اندازی این سامانه گفت: موقوفات عام المنفعه بوده و بدلیل عدم سامانه تاکنون خیلی از موقوفات با مشکل مواجه بود و حتی در برخی موارد بدلیل بی دقتی، موقوفات توسط موقوفه خواران سند جعلی زده و فروخته شدند که با راه اندازی سامانه جامع موقوفات دست موقوفه خواران از این امر کوتاه می شود.

وی تصریح کرد: در راستای راه اندازی این سامانه در استان البرز، تعداد 267 سند موقوفه در سامانه جامع بانک اطلاعات ثبت شده است.

بنی احمدی گفت: از زمان راه اندازی سامانه جامع ثبت اطلاعات موقوفات تعداد60 مورد سند اجاره با متصرفین مشمول قانون ابطال در این استان اخذ شده است.

وی از ثبت و ساماندهی امور مربوط به بقاع متبرکه در این سامانه خبر داد و گفت: ثبت و ساماندهی موقوفات و امور بقاع متبرکه در یک بانک جامع اطلاعاتی امری ضروری در استان بود و اداره کل اوقاف و امور خیریه پتانسیل و ظرفیت زیادی از نیرو و هزینه این دستگاه را به راه اندازی و بهره برداری از این امر اختصاص داد که به یاری خدا در آستانه هفته وقف این امر محقق شد.