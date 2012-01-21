به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، قانون تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه لاریجانی آمده است: در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/10/1390 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

"موضوع استفساریه : آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده(12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟



پاسخ مجلس به استفساریه از این قرار بوده است: بلی، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده(12) «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی‌شود."