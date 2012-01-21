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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

النخیل خبر داد:

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف محل اقامت نوری المالکی

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف محل اقامت نوری المالکی

یک منبع نزدیک به کابینه عراق از افزایش تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان محل اقامت نوری المالکی و دیگر مسئولان دولت عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، یک منبع مسئول در دفتر نخست وزیری عراق از افزایش تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان دفتر نخست وزیر و منزل "نوری المالکی" در منطقه "الخضراء" در بغداد خبر داد.

منبع مذکور بیان کرد: خیابانهای اصلی منتهی به منزل نخست وزیر و منزل "احمد المالکی" فرزند وی و دیگر مسئولان کابینه بسته شده است، زیرا نوری المالکی نگران وقوع کودتا علیه دولت خود با توجه به اوضاع بغرنج کنونی در کشور و موضوع طارق الهاشمی معاون(فراری) رئیس جمهوری عراق هستند.

از سوی دیگر سرهنگ "محمد البیضانی" سخنگوی پلیس فدرال عراق گفت : اقدامات امنیتی پیشگیرانه در اطراف ساختمانها و مراکز دولتی و بازارها تشدید خواهد شد.

کد مطلب 1514867

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