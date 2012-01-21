روزانه 100 تصادف در شهر کرمان رخ می دهد

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یکی از عوامل ایجاد ترافیک در شهر کرمان بروز تصادفات و راهبندان توسط وسایل نقلیه خسارت دیده است.

وی افزود: در این زمینه، مواردی در قانون آمده و اطلاع رسانی هم شده اما چندان به آن توجه نمی شود.

نجفی ادامه داد: در تصادفات خسارتی، طرفین باید خودرو خود را از سطح معبر دور کنند تا باعث ایجاد ترافیک نشوند.

وی با بیان اینکه عدم توجه به این کار باعث جریمه شدن فرد می شود اظهار داشت: با این وجود بسیاری از رانندگان به این مسئله مهم توجه نمی کنند.

وی همچنین گفت: در تصادفات خسارتی هم که خسارت از دو میلیون و 250 هزار تومان بیشتر نباشد، طرفین بیمه شخص ثالث معتبر داشته باشند و در مورد مقصر هم اختلاف نداشته باشند نیاز به حضور کارشناس و تنظیم کروکی نیست.