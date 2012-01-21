افزایش تولید بنزین در پالایشگاه بندرعباس به 13 میلیون لیتر

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم نامور ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته گفت: ظرفیت اسمی این شرکت تا مرداد سال 1387 حدود 232 هزار بشکه در روز بوده و با اجرای طرح افزایش ظرفیت هم اکنون با ظرفیت 320 هزار بشکه در روز مشغول فعالیت است.

نامور اظهارداشت: شرکت پالایش نفت بندرعباس در فضایی به وسعت تقریبی 700 هکتار بنا شده که از این میزان 42 درصد آن برابر با 292 هکتار به فضای سبز تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: شرکت پالایش نفت بندرعباس از 29 واحد عملیاتی تشکیل و با رعایت اصول ایمنی، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، تقلیل اتلاف انرژی و انعطاف پذیری عملیاتی و تولید به سوی توسعه پایدار در حرکت است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس افزود: پروژه افزایش ظرفیت بنزین این پالایشگاه با 62 درصد پیشرفت در حال اجراست که با اجرای این طرح، ظرفیت بنزین تولیدی از 10 میلیون لیتر به 13 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

نامور محصولات این شرکت را شامل بنزین موتور، گاز مایع، نفت سفید، سوخت سنگین جت، نفت گاز، نفت کوره، نفتای سنگین صادراتی برشمرد و گفت: رویکرد تولید کلیه فرآورده های مذکور به سوی استاندارد EURO-5 است.

وی در پایان به برخی از گواهینامه های دریافتی این شرکت از جمله گواهینامه مدیریت انرژی،HSE- MS ، –IMS ، سرآمدی و تعالی چهار ستاره EFQM ، صنعت سبز برگزیده، صنعت برتر سبز، گواهینامه عدم آلایندگی نیز اشاره کرد.