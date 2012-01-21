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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

"زندگی پنهانی والتر میتی"/

داستانی از تربر بازسازی سینمایی می شود

داستانی از تربر بازسازی سینمایی می شود

فیلم "زندگی پنهانی والتر میتی" که نام اثری ساخته شده درشصت و و پنج سال پیش است بار دیگر بازسازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که موج تازه بازسازی فیلم های خارجی در هالیوود رو به افزایش است، خبر بازسازی این فیلم منتشر شده است.

این در حالی است که این فیلم فضایی کمدی و فانتزی دارد و درباره خیال پردازی های یک نویسنده داستان های عامه پسند تخیلی است.

این فیلم در واقع بر اساس داستانی از "جیمز تربر" ساخته شده و محصول سال 1947 میلادی است. داستان درباره مردی به نام والتر میتی است که در خیالات خود زندگی دوگانه ای دارد و دور از چشم دیگران و برای فرار از زندگی خسته کننده و ملال آورش که عمده آن محصول رفتار نادرست همسرش است در خیال خود را آدمی با مشاغل هیجان آوری چون جاسوس یا خلبان جنگی تصور می کند.

تاکنون حصور "ویل کریستن" به عنوان بازیگر از سوی مسوولان کمپانی فاکس قرن بیستم اعلام شده است.

کد مطلب 1514874

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