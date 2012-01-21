9 پرواز دیگر فرودگاه مهرآباد لغو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شرایط جوی در دیگر استانها اغلب پروازها را در فرودگاه مهرآباد با تاخیر مواجه کرد و حدود 7 پرواز ورودی از دیگر شهرهای کشور به مقصد تهران تا ساعت 17 کنسل شد.

براین اساس، پرواز تهران - زاهدان در ساعت 14:30 ، تهران - خوی در ساعت 14:35، تهران - مشهد در ساعت 15:25 و تهران - پارس آباد در ساعت 16 هواپیمایی آسمان به دلیل شرایط جوی فرودگاه های دیگر استان ها کنسل شدند.

پرواز تهران - تبریز ساعت 16:40 هواپیمایی آتا و پرواز تهران - کیش ساعت 17 شرکت هواپیمایی کیش ایر و پرواز ساعت 17:15 تهران - مشهد متعلق به هواپیمایی سهند هم لغو شد.

همچنین پرواز تهران - ساری در ساعت 15:15 ایران ایر و پرواز ساعت 16:15 تهران - بندرعباس هواپیمایی آتا از پروازهای خروجی این فرودگاه بودند که امروز کنسل شدند.