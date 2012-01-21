افتتاح بخش لجن تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس پس از دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد منصوری ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار هرمزگان از تصفیه خانه بندرعباس ضمن توضیح مراحل تصفیه فاضلاب شهر بندرعباس، از افتتاح بخش لجن تصفیه خانه فاضلاب پس از دهه فجر خبر داد و گفت: در حال حاضر 500 لیتر در ثانیه پساب تولیدی داریم که با اجرای کامل طرح فاضلاب این شهر در سال افق این میزان به یک هزار و 700 لیتر در ثانیه خواهد رسید.

منصوری افزود: با افتتاح این بخش از تصفیه خانه علاوه بر تولید گاز و تصفیه فرایند لجن، تولید کود برای استفاده در بخش کشاورزی را هم خواهیم داشت.

اتصال 66 هزار انشعاب فاضلاب خانگی به شبکه

در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر 64 درصد از جمعیت شهر بندرعباس دارای شبکه جمع آوری فاضلاب هستند، اظهار داشت: تعداد کل انشعابات مورد نیاز شهر بندرعباس 110 هزار فقره است که از این تعداد تاکنون 66هزار فقره انشعاب فاضلاب خانگی به سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر وصل و حدود 44 هزار فقره دیگر تا زمان افق طرح باقی مانده است.

حسین خادمی با اشاره به اینکه تا پایان امسال نیز شش هزار مشترک دیگر به مشترکین فاضلاب خانگی اضافه خواهد شد، افزود: تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس دارای دو مدول بوده و فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال با اختلاط کامل و با استفاده از هاضم های بی هوازی انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: مدول اول تصفیه خانه با ظرفیت متوسط 72 هزار متر مکعب در روز در سال 1383 عملیات ساخت آن به پایان رسیده و در مدار بهره برداری قرار دارد.

خادمی با اشاره به اینکه جمعیت تحت پوشش این طرح در سال های شروع بهره برداری 336 هزار نفر و در سال مقصدهزار و 410 به 763 هزار نفر بالغ خواهد شد، گفت: طول کل لوله گذاری شبکه جمع آوری حدود هزار و 290 کیلومتر است و تاکنون 670 کیلومتر لوله گذاری شبکه جمع آوری انجام شده است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در خصوص چالش های پیش رو طرح فاضلاب بندرعباس تصریح کرد: کمبود اعتبارات سالیانه، عدم وجود نقشه های جامع تاسیسات شهری از قبیل کابل برق و تلفن، محدودیت اخذ مجوزهای لازم بافت نامناسب شهری و ترافیک سنگین اکثر معابر اصلی شهر از کشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان ضمن بازدید از روند و چگونگی تصفیه فاضلاب شهر بندرعباس، اجرای طرح فاضلاب این شهر را از مهمترین طرح های عمرانی استان خواند و گفت: اجرای هر چه سریعتر طرح های فاضلاب در شهرهای ساحلی نسبت به دیگر شهرهای کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است.