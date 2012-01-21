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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

یک مقام ارشد کره جنوبی:

سئول تسلیم فشار آمریکا نمی شود/ تحریم نفت ایران آثار منفی زیادی دارد

سئول تسلیم فشار آمریکا نمی شود/ تحریم نفت ایران آثار منفی زیادی دارد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک مقام ارشد کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی گفت: سئول تسلیم فشارهای آمریکا برای مشارکت در تحریم نفتی ایران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کره هرالد چاپ سئول، "چئونگ وا دائه" بر رفتار مسئولانه کره جنوبی به عنوان یک عضو جامعه بین الملل تاکید کرد و درعین حال گفت: تحریم نفت ایران آثار منفی زیادی بر اقتصاد منطقه خواهد داشت.

وی بر بی نتیجه بودن تحریم نفت ایران و افزایش قیمت های کالاهای بنیادی در صورت اعمال تحریم تاکید کرد و گفت: این مساله تنها باعث بی ثبات شدن بازار انرژی خواهد شد.

“وا دائه” در ادامه از فشارهای آمریکا بر کشورها برای پیوستن به تحریم بر علیه ایران انتقاد کرد و گفت: کره جنوبی تنها به عنوان یک عضو مسئول در جامعه بین المللی با هر نوع تحریمی همراه می شود نه تحت فشار آمریکا.

این اظهارات پس از درخواست آمریکا برای همراه شدن کره جنوبی با تلاش آمریکا برای تحریم نفتی ایران مطرح می شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کره جنوبی حدود 10 درصد از نفت خود را از ایران وارد می کند و انجام مبادلات نفتی ایران و کره جنوبی با واحد ارزی این کشور راه را برای تدوام مبادلات تجاری میان دو کشور هموار تر می کند.

کد مطلب 1514882

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