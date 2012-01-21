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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

"رزیدنت اویل: مجازات"/

زامبی ها هالیوود را رها نمی کند

زامبی ها هالیوود را رها نمی کند

فیلم سینمایی "رزیدنت اویل: مجازات"، که ادامه ای بر مجموعه فیلم های زامبی هاست، از هفته آینده در حالی اکران می شود که سال هاست این مساله، دستمایه ساخت فیلم های سینمایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "پل اندرسون" کارگردانی کرده و فیلمنامه ان بر اساس تلاش شخصیتی به نام آلیس به عنوان ناجی انسان ها در برابر زامبی ها نوشته شده که در این قسمت حسابی این موجودات هالیوودی را تارو مار می کند.

"میلا یوویچ"، "میشله رودریگوئز" و "سینا گیلوری" بازیگرانی هستند که در این قسمت رزیدنت اویل نیز به ایفای نقش پرداخته اند.

این در حالی است که موج تازه ای از دنباله سازی ها در سینمای هالیوود به راه افتاده و هر روز خبر تازه ای مبنی بر ساخت ادامه های پر شمار بر آثار پر فروش هسیتم.

این فیلم پنجمین قسمت از مجموعه آثاری است که بر اساس شخضیت آلیس و زامبی ها ساخته شده است.

کد مطلب 1514884

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