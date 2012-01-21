زامبی ها هالیوود را رها نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "پل اندرسون" کارگردانی کرده و فیلمنامه ان بر اساس تلاش شخصیتی به نام آلیس به عنوان ناجی انسان ها در برابر زامبی ها نوشته شده که در این قسمت حسابی این موجودات هالیوودی را تارو مار می کند.

"میلا یوویچ"، "میشله رودریگوئز" و "سینا گیلوری" بازیگرانی هستند که در این قسمت رزیدنت اویل نیز به ایفای نقش پرداخته اند.

این در حالی است که موج تازه ای از دنباله سازی ها در سینمای هالیوود به راه افتاده و هر روز خبر تازه ای مبنی بر ساخت ادامه های پر شمار بر آثار پر فروش هسیتم.

این فیلم پنجمین قسمت از مجموعه آثاری است که بر اساس شخضیت آلیس و زامبی ها ساخته شده است.