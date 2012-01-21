طرح امنیتی ویژه در بصره / 20 فرد تحت پیگرد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "کریم الزیدی" فرمانده پلیس بصره در بیانیه ای از طرح ویژه امنیتی در بصره در آستانه سالروز رحلت حضرت محمد (ص) خبر داد.

این طرح در راستای تامین امنیت زائران و مسلمانانی که به مناسبت سالگرد رحلت پیامبر اکرم (ص) به مسجد "الخطوه" در نزدیکی منطقه "الزبیر" خواهند آمد تدوین شده است.

طرح مذکور با هماهنگی فرماندهی یگان لشگر 14 و با همکاری دولت محلی، استانداری بصره و بقیه سرویس های امنیتی عراق اجرایی خواهد شد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق در عملیاتی ویژه بیش از 20 نفر از افراد تحت تعقیب را بازداشت کردند که 11 نفر از آنها طبق ماده 4 تروریسم و 9 نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در استان بصره تحت تعقیب قانون قرار داشتند.

بازداشت این افراد در پی دستیابی نیروهای امنیتی به مجموعه ای از اطلاعات صورت گرفت که به موجب آن همچنین 9 خودرو بدون مجوز متعلق به شرکت های امنیتی در منطقه الزبیر و نیز تعدادی سلاح سبک در منطقه "ابی الخصیب" و مرکز شهر بصره کشف و ضبط شده است.

شهر بصره در روز اربعین حسینی شاهد یک انفجار انتحاری در منطقه الزبیر بود که در نتیجه آن حدود 200 زائر شهید و زخمی شدند.