فشار حامیان فرقه رجوی بر دولت عراق/ عراقی ها خواهان اخراج فوری منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "مصطفی الطریحی" عضو شورای سیاسی استان نجف گفت : موضع ما در قبال گروهک منافقین از مدتها قبل مشخص شده است و مختص زمان حال نیست.

وی افزود: مدتها پیش"عبدالعزیز حکیم" رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق با توجه به جنایات بی شمار این گروهک در عراق بر ضرورت اخراج آنها تاکید کرده بود.

الطریحی بیان کرد: موضوع گروهک منافقین فقط به دولت عراق مربوط نمی شود، بلکه شامل همه مردم این کشور می شود و آنها با برگزاری تظاهرات خواستار اخراج آنها شده اند، زیرا عراق به سبب وجود این گروهک متحمل زیانهای فراوانی شده است.

وی با اشاره به فشارهای وارده علیه دولت عراق اظهار داشت : هم اکنون دولت عراق با فشارهای فراوانی از سوی طرفهای خارجی مورد حمایت گروهک منافقین روبرو است، اما هنگامی که عراق اقداماتی برای ثبات در کشورهای همسایه انجام می دهد انتظار دارد که این کشورها نیز به عراق کمک کنند.



الریحی اظهار داشت : ادامه حضور گروهک منافقین در عراق خطرناک است و باید پرونده آنها در عراق هر چه سریعتر و بدون هیچ بهانه ای بسته شود.