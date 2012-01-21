پروژه های عمرانی فارس با حداقل هزینه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سقایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از تقاطع غیر همسطح ورودی استهبان افزود: یکی از بزرگترین مشکلات ما در استان فارس عدم توجه به هزینه کرد در اجرای پروژه های عمرانی است.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که باید برای ارائه کار به پیمانکاران مد نظر قرا داده شود زمان تحویل و اعلام هزینه اجرای پروژه است که در این راستا باید حد اقلها را مد نظر قرار دارد.

نماینده شهرستانهای استهبان و نی ریز با اشاره به اینکه برآورد هزینه ها باید با توجه به حداقل ها اعلام شود یادآور شد: زماینکه برای اولین بار پیمانکار برای اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح استهبان در نظر گرفته شد برآوردی حدود شش میلیارد تومان ارایه کرد.

سقایی ادامه داد: پس از مخالفت با این میزان هزینه، بررسی و ارایه طرحی جدید مد نظر قرار گرفت که با ارایه طرح جدید هزینه های اجرای این تقاطع بسیار کاهش یافت.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیمانکاران پروژه های عمرانی استان باید از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند، گفت: به طور یقین استفاده از تکنولوژی روز باعث کاهش در هزینه ها خواهد شد.

نماینده شهرستان استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیمانکاران حاضر در استان باید از طرح ها و روش های جدید برای اجرایی کردن طرح ها استفاده کنند نه اینکه از دیگر پروژه ها کپی برداری انجام شود.