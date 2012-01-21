حرمت شکنی وهابیون در قبرستان بقیع/ مدینه نا آرام شد

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 1 بهمن ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

حرمت شکنی وهابیون در قبرستان بقیع

شبکه خبری العالم در خبری آورده : عناصر سلفی وابسته به رژیم آل سعود، در اقدامی جنایتکارانه و تحریک آمیز، قبور ائمه در بقیع را مورد اهانت قرار دادند، این موضوع خشم شیعیان عربستان و جهان را به همراه داشت.عناصر پلیس سعودی دیروز پس از ورود به بقیع، به زائران با الفاظ رکیک توهین و قبور بقیع را لگد مال کردند. اقدام عناصر پلیس سعودی در بی احترامی به قبور بقیع نزدیک مسجد نبوی در مدینه، اوضاع این شهر را ناآرام کرد.

اختلاف نظر هاشمی‌رفسنجانی و جاسبی در امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو

خبرگزاری فارس نوشت : برخی شنیده‌ها از دومین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد و سخنان آیت‌الله هاشمی در این جلسه حکایت از این داشت که وی نسبت به امضا و ابلاغ حکم ریاست فرهاد دانشجو تمایلی نداشته و همچنین جمعی از اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه سعی دارند آیت‌الله هاشمی را در این موضع نگه دارند. برخی از مدیران دانشگاه آزاد اعلام می‌کنند که نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در امضای حکم دانشجو طی روزهای اخیر تغییر کرده و با نظر جاسبی و تعدادی دیگر از اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه متفاوت است و با توجه به تأیید شدن حکم ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی قصد دارد تا حکم دانشجو را امضا و ابلاغ کند.

ترافیک نمایندگان سابق ردصلاحیت شده در راهروهای مجلس

به گزارش جهان نیوز برخی از نمایندگان اصلاح طلب ادوار گذشته همچون اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس ششم، ناصر نصیری نماینده گرمی و دشت مغان در مجلس هفتم، مهر انگیز مروتی نماینده اردبیل در مجلس هفتم برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردند اما ظاهرا هیئت اجرایی صلاحیت آنها را رد کرده است. این عده از نمایندگان سابق مرتب در راهروهای مجلس حضور دارند و گویا هدف شان رایزنی برای تائید صلاحیت است.

پس‌لرزه‌های تغییر مدیریت دانشگاه آزاد آغاز شد

سایت خبری جهان نوشت: پس از معرفی دانشجو در هیات امنای دانشگاه آزاد و سپس تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از مدیران نزدیک به جاسبی در دانشگاه آزاد، خود را برای خداحافظی از این دانشگاه آماده کردند. از جمله این افراد می توان به تعدادی از مدیران رسانه های نزدیک به جاسبی و دانشگاه آزاد اشاره کرد. در این باره شنیده شده که اندکی پس از معرفی دنشجو از سوی هیات امنای دانشگاه آزاد، سردبیر یکی از رسانه های وابسته به دانشگاه آزاد با جمع آوری وسایل خود از این رسانه برای همیشه با کارکنان آن خداحافظی کرد. یش بینی می شود که تغییرات در دانشگاه آزاد در هفته های آینده ابعاد گسترده تری یابد.

نظارت های مجلس هشتم تاثیری نداشت

پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با سایت خبری شفاف با تأکید بر اینکه شاهد اثرگذاری کمی از سوی بعد نظارتی مجلس بوده ایم اظهار کرد: به نظر من مشکل از ساختار نظارتی در کل کشور است که مجلس هم شامل این قضیه می شود. حجم سؤالات و تذکرات بسیار بالا بود و این بدین معناست که نماینده خواستار ایفای نقش نظارتی خود بوده است، اما با در نظر گرفتن عملکردها دیده می شود این نظارت ها تأثیری نداشته و به قولی خروجی آن دیده نشد.وی با اشاره به کمبود ظرفیت ها جهت نظارت بر قوه مجریه گفت: خلاء بسیار بزرگی در نظارت بر قسمت اعظم عملکردهای دولت دیده می شود. البته منظور وزارتخانه ها نیست، منظور سازمان ها و زیرمجموعه هایی است که شخص رییس جمهور مستقیماً در آنها اعمال نظارت می کند و مجلس قدرت زیادی در برابر آنها ندارد.

برنامه جریان انحرافی برای بالا بردن هزینه ردصلاحیت‌ها

جهان نیوز با اشاره به اینکه جریان انحرافی تلاش های خود را برای فتح مجلس آینده با صرف هزینه های میلیاردی آغاز کرده نوشت : این جریان بیشتر برنامه ریزی خود را متوجه شهرستان های کوچک و حوزه های دارای یک نماینده کرده است چرا که انحرافی ها در میان نخبگان مرکز جایگاهی ندارند. در این رابطه لیدر جریان انحرافی که این روزها بیشتر وقت خود را صرف انتخابات می کند، معتقد است: باید تعداد کاندیداهایمان را افزایش دهیم تا هزینه رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بالا برود. وی در جلسه ای با حضور حلقه اصلی جریان انحرافی گفته: اگر کاندیداهای ما نماینده شوند که هیچ، در غیر این صورت ما پست ... به آنها خواهیم داد. به نفع ما است که اگر کاندیدای ما رد صلاحیت شوند ما وارد عمل شویم و از این امر برای مظلوم نمایی استفاده کنیم.