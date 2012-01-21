فعالیتهای سازمان ملی استاندارد ایران در عراق توسعه می یابد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه ای با حضور همتای عراقی برگزار و در این جلسه در خصوص موارد ذیربط، بحث و گفتگو شده است.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در این دیدار، طرفین بر اجرای مفاد تفاهمنامه دو کشور تاکید کردند و خواستار تداوم و پیگیری این امر شده اند.

این مسئول گفت: همچنین مقرر شد با توجه به پایان قرارداد شرکت SGS در زمینه بازرسی کالا، در این خصوص به صاحبان صنایع و بازرگانان اطلاع رسانی شود.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های صورت گرفته، مقرر شده است مناقصه ای برای شرکتهای بازرسی کالا در خصوص فعالیت در عراق برگزار شود.

اطلاع رسانی به شرکتهای ایرانی انجام می شود تا در مناقصه شرکت کنند

پیروزبخت افزود: با توجه به این امر، قرار است به زودی اطلاع رسانی لازم به شرکتهای ایرانی انجام شود تا بتوانند در مناقصه مورد نظر شرکت کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برگزاری دوره آموزشی مشترک برای کارشناسان استاندارد دو کشور در حوزه های مواد غذایی و مواد شوینده از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بوده است.

این مسئول ادامه داد: گسترش فعالیتهای استاندارد ایران در عراق و افزایش همکاریهای دو جانبه از دیگر موارد مطرح شده در جلسه با همتای عراقی بوده است.