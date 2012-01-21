جوانان با زوایای پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کشمرزی روز شنبه در نخستین جلسه شورای عالی بسیج اساتید استان زنجان افزود: اگر دانشجویان را در این حوزه نتوانیم به خوبی توجیه کنیم در آینده این جوانان دچار مشکلات بسیاری خواهند شد.

وی، توجیه کردن دانشجویان را وظیفه خطیر اساتید دانست و افزود: با شناختی که شما از دشمن و استکبار دارید امید است به یاری خدا به این مهم دست پیدا کنید.

بازرس ویژه فرمانده کل سپاه کشور ادامه داد: با توجه به نفوذ دشمن و سخت بودن تشخیص آن، همچنین مشکل بودن مقابله با دشمنان در جنگ نرم نسبت به جنگ نظامی، امیدواریم در این جنگ موفق باشیم.

وی افزود: امروز در صحنه‌ای قرار گرفته‌ایم که هر روز یک ترفند جدیدی از سوی دشمن ظهور کرده و همانند دوران دفاع مقدس دشمن با تمام تجهیزات و امکانات و تکنیک‌های روز دنیا وارد میدان نبرد شده است که با هوشیاری، بصیرت و با توکل به خداوند، اساتید و دانشجویان ایران پیروز این جنگ خواهند شد.