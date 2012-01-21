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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

سردار کشمرزی:

جوانان با زوایای پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن آشنا شوند

جوانان با زوایای پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن آشنا شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: بازرس ویژه فرمانده کل سپاه، مقابله با جنگ‌نرم دشمن را مهم‌ترین وظیفه بسیج اساتید در دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: به‌گونه‌ای باید برنامه‌ریزی شود که جوانان با زوایای پیدا و پنهان جنگ نرم دشمن آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کشمرزی روز شنبه در نخستین جلسه شورای عالی بسیج اساتید استان زنجان افزود: اگر دانشجویان را در این حوزه نتوانیم به خوبی توجیه کنیم در آینده این جوانان دچار مشکلات بسیاری خواهند شد.
 
وی، توجیه کردن دانشجویان را وظیفه خطیر اساتید دانست و افزود: با شناختی که شما از دشمن و استکبار دارید امید است به یاری خدا به این مهم دست پیدا کنید.
 
بازرس ویژه فرمانده کل سپاه کشور ادامه داد: با توجه به نفوذ دشمن و سخت بودن تشخیص آن، همچنین مشکل بودن مقابله با دشمنان در جنگ نرم نسبت به جنگ نظامی، امیدواریم در این جنگ موفق باشیم.
 
وی افزود: امروز در صحنه‌ای قرار گرفته‌ایم که هر روز یک ترفند جدیدی از سوی دشمن ظهور کرده و همانند دوران دفاع مقدس دشمن با تمام تجهیزات و امکانات و تکنیک‌های روز دنیا وارد میدان نبرد شده است که با هوشیاری، بصیرت و با توکل به خداوند، اساتید و دانشجویان ایران پیروز این جنگ خواهند شد.
کد مطلب 1514893

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