دو زمین خوار در کرمان دستگیر شدند

سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برخورد جدی قانون با زمین خواران اظهار داشت: اخیرا دو زمین خوار که 57 قطعه زمین250 متری از اراضی ملی کوره های باقرآباد کرمان را تصرف کرده و فروخته بودند، دستگیر شدند.

وی در این باره گفت: این دو نفر، ضمن تصرف این زمینها اسناد و مدارک مالکیت جعلی برای آن تهیه کرده و از سال 85 تا کنون به افراد فقیر و مهاجرین شهرستان های جنوبی به مرکز استان کرمان فروخته اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری این دو متهم در منازلشان با دستور قضایی ادامه داد: در تحقیقات پلیس به تصرف اراضی ملی، تفکیک و فروش آن اعتراف کردند.

وی اظهار داشت: تاکنون 36 شاکی در این خصوص شناسایی شده و متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان شده اند.