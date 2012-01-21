دفاعیات دیکتاتور مخلوع مصر در مسئله فروش گاز به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دادگاه جنایی قاهره از امروز صبح (شنبه) به ریاست قاضی "احمد رفعت" برای شنیدن دفاعیات متهمین در مسئله کشتار انقلابیون و هدردادن اموال عمومی آغاز شد.

در ابتدای دادگاه تمام متهمین شامل "حسنی مبارک"، علا و جمال دوپسرش، حبیب العادلی و 6 معاونش در جایگاه متهمین حاضر شدند. جلسه استماع به دفاعیات متهمین فردا (یکشنبه) هم ادامه خواهد داشت.

اما در جلسه امروز دادگاه "فرید الدیب" وکیل مدافع متهمان در مسئله صدور گاز به اسرائیل با استناد به شهادت ارائه شده از سوی "عمر سلیمان" رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی تاکید کرد: وی شهادت داده که مبارک در مسئله صدور گاز دخالت نداشته و قیمت گذاری گاز نیز از سوی یک کمیته تخصصی صورت می گرفته است.

الدیب تاکید کرد: هیچ دلیلی مبنی محکمی مبنی برای متهم کردن مبارک در قرارداد صادرات گاز دیده نمی شود و تحقیقات در این باره جدی نبوده است.