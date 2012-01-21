طلاق نقش مهمی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خمسه، ظهر شنبه در بازدید ازکانون اصلاح و تربیت پسران استان گفت: برنامه های اصلاح و تربیت نقش مهمی در بازگشت بزهکاران نوجوان به جامعه ایفا می کند.

قاضی دادگاه اطفال دادسرای عمومی و انقلاب قزوین افزود: چنانچه اقدامات بازپرورانه بزهکاران اطفال و نوجوان به طور کامل محقق نشود، شاهد تکرار جرائم سنگین تر در بین آنها خواهیم بود.

وی عنوان کرد: اصلاح وتربیت تنها در کانون کامل نمی شود بلکه نیازمند آسیب و پیشینه شناسی و اجرای برنامه مدون همراه با مداخله نهادهای تربیتی جامعه است.

خمسه به نقش خانواده در تربیت فرزندان هم اشاره کرد و یادآورشد: خانواده به عنوان اولین محیط تربیتی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کودکان دارد.

این مقام قضایی تأکید کرد: اعمال بزهکارانه اطفال زمانی محقق می شود که والدین از نظر رفتاری بسیار خشن و سخت گیر بوده و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند.

قاضی دادگاه اطفال دادسرای عمومی وانقلاب قزوین تصریح کرد: نابسامانی محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز جرائم و بزهکاری ها دارد و هر چقدر آرامش و امنیت روحی و روانی در خانواده حاکم باشد خطا کمتر می شود.

خمسه در ادامه از روند اجرای برنامه های کاهش آسیب در کانون صلاح و تربیت قزوین ابراز رضایت کرد و اظهارداشت: اجرای برنامه های فرهنگی وتربیتی در نوجوانان بزهکار همراه با آموزش مهارتهای زندگی برای خانواده آنها، اقدامی نوین و برگرفته از نظام تربیت اسلامی است که تاثیر زیادی برجای گذاشته است.

وی گفت: تشنج و ازهم گسیختگی خانواده و طلاق ازجمله عوامل مهمی هستند که در وقوع بزه در نوجوانان و اطفال بسیار تاثیرگذارند.

خمسه دراین بازدید از نزدیک با مددجویان دیدار و گفتگو کرد و مشکلات قضایی آنها را مورد بررسی قرار داد.