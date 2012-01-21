امام صادق (ع) رعایت وقف را از وظایف مسلمان دانسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر شنبه در همایش وقف که در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد، با اشاره به اهمیت وقف در اسلام، گفت: مقام معظم رهبری ساماندهی و اولویت قرار دادن امور فرهنگی در کشور را از دغدغه های اصلی خود می دانند.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: اهمیت وقف در احادیث و کتب اسلامی به کرار تایید شده و امام صادق(ع) رعایت این مهم را از اهم وظایف مسلمان قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: بشر امروزی به وقف به شدت نیازمند شده زیرا توسعه این سنت حسنه، به فطرت و پاک نهادی انسان برمی گردد.

آیت الله علما گفت: مسیر حرکت انسانها توسط فطت و نهادها آنها تعیین می شود از این رو وقف از امور فطری انسانها محسوب می شود.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: بیشترین موقوفات استان کرمانشاه مربوط به سیدالشهدا (ع) و خدمت رسانی به زائران این امام معصوم است.

آیت الله علما گفت: اطعام زئران اباعبدالله (ع) در استان کرمانشاه از دیرباز رایج بوده و مردم این خطه به این وظیفه معنوی خود افتخار می کنند.

براساس این گزارش، با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، سه باب مسجد در این شهرستان افتتاح و دو باب دیگر نیز کلنگ زنی شد.