راه ارتباطی 75روستا در استان زنجان مسدود است

سیداحمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این تعداد راه ارتباطی روستایی به دلیل بارش برف و وقوع کولاک شدید از شب گذشته بسته شده است.

وی با بیان اینکه ممکن است تعداد دیگری نیز از راه های ارتباطی روستایی در مناطق مختلف استان زنجان مسدود شده باشد، ادامه داد: هنوز اکیپ های گشت راهداری این اداره کل نتوانسته اند از برخی محورهای ارتباطی بازدید کنند.

کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: از 75 راه روستایی مسدود شده تعداد 30 روستا مربوط به شهرستان زنجان ، 22 روستا به شهرستان ماهنشان، 20 روستا به شهرستان ایجرود، دو روستا به شهرستان طارم و یک روستا نیز به شهرستان خرمدره است.

وی افزود: در حال حاضر تردد وسایط نقلیه در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ صورت می گیرد و تمام راه های اصلی و فرعی نیز با تلاش راهداران باز است.

360 نفر از عوامل راهداری استان زنجان با 225 دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در 28 راهدارخانه مستقر و وظیفه نگهداری بیش از پنج هزارو600 کیلومتر از راه اصلی، فرعی و روستایی استان را بر عهده دارند.



شماره تلفن های 7272027 و 7272017 راه و ترابری بطور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راههای ارتباطی استان است.