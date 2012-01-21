ضرورت نوآوری در تبلیغ دین/ برگزاری نشست طلاق در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی الله لونی یکی از نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تبلیغ سنتی در جای خود از ارزش ویژه‌ای برخوردار است تصریح کرد: این نوع تبلیغ را باید متناسب با فهم مخاطب، شرایط امروزی و جهت گیری کلان همراه با محتوایی کلان تغییر داد زیرا نیاز‌ها و فهم‌ها در دنیای امروز تغییر کرده است.



وی افزود: در عصرکنونی که شیعه نه تنها به عنوان کانون توجه بلکه به عنوان کانون هدایت جهانی قرار گرفته طبیعی است که با نیاز‌ها و شرایط جدید خود را وفق دهد و از درون جامعه خود را تقویت کند.



این نخبه تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: در تحولات همه جانبه دنیای امروز با روند سنتی نمی‌توانیم هر مخاطبی را مورد توجه قرار دهیم و بر این اساس نوآوری از ضروریات به شما می‌رود.



برگزاری نشست "طلاق در ایران" به همت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان



ابوذر بیوکافی، مدیر ارتباطات فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه نشست در روز یکشنبه ۹ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این نشست علاوه بر طرح دیدگاه‌های دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در ارتباط با طلاق در ایران، دو میزگرد تخصصی با رویکرد علوم اجتماعی و فقهی‌ـ حقوقی طی صبح و عصر با حضور اساتید و کار‌شناسان حوزه‌های مربوطه برگزار می‌ شود.



جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی از ظرفیت‌های ماندگار است



مدیر کل اطلاع رسانی و مشارکت‌های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت نوآوری در عرصه فرهنگ و تبلیغ گفت: جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی از ظرفیت‌های سترگ و ماندگار است.



حجت الاسلام گلزاده با بیان اینکه نوآوری و روزآمدی جزو علائم حیاتی است، اظهار داشت: هر مقوله‌ای که ظرفیت نوآوری نداشته باشد در حال وگذشته باقی می‌ماند.



وی افزود: نوآوری نماد پیشرفت و تکامل و پرچم حرکت به سوی آینده است و حوزه مفهومی فرهنگ و تبلیغ ظرفیتی است که می‌توان از آن به شکل مناسب بهره برد و باید چند اصل در آن رعایت شود.



حضور وزیر نفت عراق در حرم حضرت معصومه (س)



وزیر نفت عراق به همراه مدیر کل و مدیر مالی شرکت بازرگانی وزارت نفت عراق "اِس اُ اِم اُ" و مدیر فنی و کار‌شناس تشریفات وزارت این وزارت با حضور در حرم مطهر به زیارت پرداخت.



عبدالکریم لعیبی باهض وزیر نفت عراق به همراه فلاح جاسم العامری مدیر کل و علاء خزر الیاسری مدیرمالی شرکت بازرگانی و بازاریابابی وزارت نفت عراق "اِس اُ اِم اُ"، فیاض نعمه مدیر فنی وزارت نفت عراق، احمد زینوری کار‌شناس تشریفات وزارت نفت و حسام صادق حمید دستیار وزیر نفت عراق با حضور در حرم مطهر پس از اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله سید محمد سعیدی به زیارت مزجع شریف کریمه اهل بیت علی‌ها السلام مشرف شدند.

