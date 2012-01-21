وضعیت قیمت گاز مایع در زنجان تا هفته آینده مشخص می شود

علیاصغر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در برخی مناطق شاهد عرضه کپسولهای گاز به قیمتهای نامتعارف هستیم که این موضوع اعتراضاتی را در پی داشته است که در همین راستا مقرر شده است تا یک هفته آینده قیمت کاملاً کارشناسی شده تهیه و به مسئولان امر جهت تصمیمگیری ابلاغ شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مصوب برای هر کیلوگرم گاز مایع 180 تومان است و با احتساب این موضوع و نرخ حمل و نقل، هر سیلندر سه هزارو 400 تومان عرضه میشود.
مدیرپخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: در برخی روستاهای دورافتاده ساکنان این مناطق با قیمتهای بالایی اقدام به خریداری کپسولهای گاز میکنند که برای ساماندهی آن باید اقدمات لازم انجام شود.
عباسی تاکید کرد: در دیماه سالجاری 48 تن گاز مایع مازاد بر سهمیه استان وارد استان شده و عدهای از توزیعکنندگان دلیل قیمت بالای سیلندرهای گاز مایع را هزینه بالای حمل و نقل عنوان میکنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست و امیدواریم هرچه سریعتر این مشکل برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه کمبودی در عرضه گاز مایع در اقصی نقاط استان وجود ندارد، گفت: آنچه که در رابطه با توزیع گاز مایع حائز اهمیت است این است که کپسولهای گاز فقط برای پخت و پز باید مصرف شوند و این موضوع در قوانین نیز وجود دارد، در حالی که در روستاها برای مسائل گرمایشی نیز از این وسیله استفاده میکنند.
مدیر پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: در راستای توزیع عادلانه گاز مایع باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.
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