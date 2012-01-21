سامانه کنترل محیط زیست در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی رکنی پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی گفت: با توجه به اینکه در آخرین روز از هفته محیط زیست قرار داریم آمادگی داریم تا به طور کامل از فرمایشات شما بهره مند و آن را در اداره بهتر محیط زیست به کار ببریم.



وی با اشاره به فعالیته ای صورت گرفته در این هفته بیان کرد: تقدیر از واحد سبز شرکت گاز، کاشت هزار و 400 نهال و حضور در جمع جوانان و گروه های مردم نهاد از جمله برنامه های محیط زیست در این هفته بوده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین از راه اندازی نخستین مرکز و سامانه کنترل و پایش محیط زیستی در قم خبر داد و اظهار داشت: این مرکز داده‌های آلودگی شهری از جمله مونوکسید و دی اکسید کربن، گوگرد و ازن و آلودگی های شیمیایی واحدهای صنعتی را به صورت آنلاین از مراکز دریافت و پس از پردازش توسط نرم افزار به صورت اطلاعات در می‌آورد.



رکنی تصریح کرد: این اطلاعات بیانگر وضعیت آلودگی استان است که با ارائه راهکار در راستای جلوگیری و پیشگیری و کنترل آلودگی برنامه ریزی خواهیم کرد.

