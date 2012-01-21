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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

سامانه کنترل محیط زیست در قم افتتاح شد

سامانه کنترل محیط زیست در قم افتتاح شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از راه اندازی سامانه و مرکز کنترل و پایش محیط زیست در قم خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی رکنی پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی گفت: با توجه به اینکه در آخرین روز از هفته محیط زیست قرار داریم آمادگی داریم تا به طور کامل از فرمایشات شما بهره مند و آن را در اداره بهتر محیط زیست به کار ببریم.

وی با اشاره به فعالیته ای صورت گرفته در این هفته بیان کرد: تقدیر از واحد سبز شرکت گاز، کاشت هزار و 400 نهال و حضور در جمع جوانان و گروه های مردم نهاد از جمله برنامه های محیط زیست در این هفته بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین از راه اندازی نخستین مرکز و سامانه کنترل و پایش محیط زیستی در قم خبر داد و اظهار داشت: این مرکز داده‌های آلودگی شهری از جمله مونوکسید و دی اکسید کربن، گوگرد و ازن و آلودگی های شیمیایی واحدهای صنعتی را به صورت آنلاین از مراکز دریافت و پس از پردازش توسط نرم افزار به صورت اطلاعات در می‌آورد.

رکنی تصریح کرد: این اطلاعات بیانگر وضعیت آلودگی استان است که با ارائه راهکار در راستای جلوگیری و پیشگیری و کنترل آلودگی برنامه ریزی خواهیم کرد.
 

کد مطلب 1514913

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