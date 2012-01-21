استقبال مددجویان کمیته امداد البرز از طرح فلاح چشمگیر بوده است

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: طرح فلاح با استقبال خوبی از طرف مددجویان تحت حمایت در منطقه روبرو شده ضمن اینکه این طرح با تقاضای خانواده تحت حمایت اجرا می شود.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد استان البرز ادامه داد: طبق بررسی ها، هزار و 250 خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در طرح فرهنگی فلاح شرکت کرده اند.

وی گفت: از مهمترین هدف اجرای این طرح، جهت بخشی خانواده ها به سمت تعالیم اسلامی و تقویت روحیه مذهبی اعضای خانواده است و این امر دنبال می شود و تحقق آن اهمیت فراوانی دارد.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد استان البرز ادامه داد: تقویت عزت نفس مددجویان و ارتقای ارتباطات مثبت اجتماعی در بین این خانواده ها از دیگر اهداف در این خصوص محسوب می شود.

مصطفایی گفت: اداره فرهنگی کمیته امداد استان البرز، جهت بالا بردن سطح آگاهی های خانواده های تحت حمایت تلاش می کند و اقدامات لازم در این خصوص صورت می گیرد.

این مسئول افزود: این اداره فرهنگی با سرفصلهای فرهنگی و آموزشی مختلف برنامه های متنوعی را در جهت بالا بردن سطح آگاهی های خانواده های تحت حمایت در دست اجرا دارد.