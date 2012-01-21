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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشمند بین‌المللی سال 2012 شد

استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشمند بین‌المللی سال 2012 شد

زنجان - خبرگزاری مهر: دکتر بابک کبودین استاد شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از سوی موسسه‌ اطلاعات علمی (ISI) به‌عنوان دانشمند بین‌المللی برای سال 2012 برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه هر ساله بر اساس شاخص تعداد مقالات و تعداد ارجاعات، رده‌بندی دانشمندان، کشورها، موسسات و مجلات را انجام می‌دهد.
 
دانشمند برجسته یکی از عناوین ارزیابی این موسسه علمی است که به محققانی که در هر شاخه علم میزان استنادات صورت گرفته به مقالات آنها در 10 سال گذشته از حد خاصی فراتر رود و در میان یک درصد بالای دانشمندان رشته مربوطه قرار بگیرند، اطلاق می‌شود.
 
دکتر بابک کریمی استاد دانشکده شیمی نیز از سال 2006 دارای این عنوان علمی است. امسال 48 دانشمند ایرانی در لیست مؤسسه اطلاعات علمی قرار گرفته‌اند.

 
کد مطلب 1514917

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