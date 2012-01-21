برزیل چهارمین تولید کننده بزرگ نفت/نقشه های چین برای سرزمین قهوه

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن تایمز در گزارش خود می نویسد : در سواحل ریودوژانیرو و در زیر صخره ها، آب، نمک و ماسه، میدان نفتی قرار دارد که می تواند برزیل را بعد از عربستان سعودی، روسیه و آمریکا به چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت تبدیل کند.

بدین ترتیب برزیل که با نام سرزمین قهوه شناخته می شد از این پس به نام سرزمین نفت نیز مشهور خواهد شد.

در همین رابطه شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل اعلام کرده که تا سال 2020 تولید روزانه نفت خود را به چهار میلیون و 900 هزار بشکه می رساند که 40 درصد از این میزان از میدان نفتی واقع در زیر دریاها استخراج می شود و بر اساس برنامه ریزی ها قرار است یک میلیون و 500 هزار بشکه از این میزان نیز به سایر کشورها صادر شود.

از همین رو آمریکا که با وجود تولید انبوه نفت، خود یکی از بزرگترین مصرف کنندگان و وارد کنندگان آن به شمار می رود، اقداماتی را برای عقد قرار داد با برزیل آغاز کرده است.

اما این فقط آمریکا نیست که در اندیشه عقد قرارداد با برزیل برای خرید نفت این کشور است، بلکه پکن نیز به دنبال آن است تا نفت سرزمین قهوه را به چین ببرد.

این در حالی است که "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل به چین سفر می کند و پکن تلاش می کند که در زمان حضور روسف در چین، دو قرارداد نفتی مهم با این کشور منعقد کند.

چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان است که بخش اعظمی از نفت مورد نیاز خود را از کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران تامین می کند.

چین در حالی به دنبال نفت برزیل است که نخست وزیر این کشور در هفته گذشته به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سفر کرده بود تا با عقد قراردادهای جدید، امنیت انرژی را برای کشور خود به ارمغان بیاورد.