محور ارتباطی 96 روستای خوی بازگشایی شد

به گزرش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از محورهای ارتباطی خوی با اشاربه به اینکه به دنبال بارش برف و یخبندان در 305 کیلومتر از جاده های شهرستان خوی اجرا شد، افزود: همچنین عملیات راهداری زمستانی در محور ارتباطی 96 روستا انجام شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تردد وسایل نقلیه در تمامی محورهای شهرستان خوی به سهولت امکان پذیر است، گفت: 400 کیلومتر از راههای شهرستان خوی برفگیر بوده که عملیات نمک پاشی و برفروبی به صورت متناوب در آنها اجرا می شود.

رئیس اداره راه و ترابری خوی با اشاره به اینکه این عملیات در دورافتاده ترین روستاهای خوی به همت راهداران در حال اجرا است تا رفت و آمد روستاییان به راحتی تحقق یابد، اظهار داشت: امسال 8 راهدارخانه در جاده های کوهستانی خوی به امکانات رفاهی ویژه ای مجهز شده و آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

بارش برف به ارتفاع 25 سانتی متر از ظهر روز جمعه جاده های شهرستان خوی را سفید پوش کرد.



