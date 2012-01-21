ورود معتادان به زندان ممنوع است/ حذف زندان زنان در کشور

علی شمس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سازمان در راستای تاثیر گذاری مثبت و اصلاح و تربیت مددجویان 256برنامه کارشناسی شده در زندانهای سراسر کشور به انجام می رساند.

شمس اظهارداشت: زندان میناب از نظر فعالیتهای فرهنگی و تربیتی از وضعیت بسیار خوبی بر خوردار است.

وی با بیان اینکه مهمترین رسالت این سازمان پس از اقدامات تامینی و امنیتی، امر اصلاح و تربیت زندانیان است، اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزس سواد آموزی و مقاطع تحصیلی تا دبیرستان و حتی تحصیلات آموزش عالی نیز در برخی زندانها برگزار می شود.

وی در رابطه با احداث بند نسوان در زندان میناب، افزود: سیاست کشور در حالت کلی در راستای حذف زندان زنان است و با توجه به حجم پایین زندانیان زن و نظر قضات برای جایگزینی جریمه و موارد دیگر با حبس زنان مجرم، نیازی به احداث بند ویژه نسوان احساس نمی شود و تعداد کم آنان به زندان مرکز استان منتقل می شوند.

وی بیان داشت: ورود معتادان به زندانها ممنوع است و باید به مراکز مخصوص بازپروری انتقال داده شوند اما افرادی که با جرائمی نظیر قتل، سرقت و آدم ربایی و یا سایر جرایم به حبس وارد زندان می شوند برای ترک اعتیاد این افراد اقداماتی صورت می گیرد.

معاون سلامت و اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور همچنین در خصوص تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم و بزه در زندان ها اظهارداشت: عناوین مجرمانه متنوع و فراوان است و به طور قطع نمی توان بر اساس عناوین زندانیان را تفکیک و نگهداری کرد.

وی افزود: به طور مثال برای زیر مجموعه جرائم مواد مخدر بیش از 20 عنوان مجرمانه تعریف شده و سرقت و دیگر جرایم نیز به همین منوال است.

این مسئول با اشاره به این که امکانات موجود برای طبقه بندی و تفکیک جرایم مقدور نیست اما به صورت کلی زندانیان تفکیک شده هستند و زندانیان با جرایم مواد مخدر از جرایم عمومی تفکیک و جداسای شده اند و جوانان نیز در بندهای ویژه ای نگهداری می شوند.