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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

درخواست رییس جمهوری ؛

لغو تحریم های اقتصادی میانمار / تاکید بر تداوم اصلاحات سیاسی

لغو تحریم های اقتصادی میانمار / تاکید بر تداوم اصلاحات سیاسی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری میانمار با بیان اینکه اصلاحات سیاسی در میانمار مسیر بازگشت ندارد و اصلاحات ادامه خواهد داشت، از کشورهای غربی خواست تحریم های وضع شده بر علیه این کشور را لغو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "تین شین" افزود : ما هم اکنون در مسیر درست اصلاحات در میانمار قرار داریم و قصد نداریم حرکت در این مسیر را متوقف کنیم.

وی با بیان اینکه عمر دولت او کمتر از 9 ماه است ، تصریح کرد: دولت جدید میانمار تجربه کمی در شیوه های دموکراتیک دارد اما در جهت استقرار صلح ، ثبات و توسعه اقتصادی در این کشور تلاش می کند.

رییس جمهوری میانمار کشورهای غربی را برای ایجاد مشکلات اقتصادی در کشورش مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر می خواهید به رشد دموکراسی در میانمار کمک کنید اقدامات لازم را برای کاهش و لغو تحریم ها انجام دهید.

اصلاحات در میانمار پس از برگزاری انتخابات در سال گذشته میلادی و آزادی رهبر مخالفان دولت از حبس خانگی رشد بیشتری گرفته است .

در چند ماه گذشته میانمار شاهد رفت و آمد بسیاری از مقامات ارشد کشورهای غربی به این کشور پس از سالهای طولانی برای تایید و تشویق اصلاحات بوده، اما هنوز نشانه ای از کاهش و لغو تحریم ها بر علیه این کشور به چشم نمی خورد.

کد مطلب 1514924

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