لغو تحریم های اقتصادی میانمار / تاکید بر تداوم اصلاحات سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "تین شین" افزود : ما هم اکنون در مسیر درست اصلاحات در میانمار قرار داریم و قصد نداریم حرکت در این مسیر را متوقف کنیم.

وی با بیان اینکه عمر دولت او کمتر از 9 ماه است ، تصریح کرد: دولت جدید میانمار تجربه کمی در شیوه های دموکراتیک دارد اما در جهت استقرار صلح ، ثبات و توسعه اقتصادی در این کشور تلاش می کند.

رییس جمهوری میانمار کشورهای غربی را برای ایجاد مشکلات اقتصادی در کشورش مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر می خواهید به رشد دموکراسی در میانمار کمک کنید اقدامات لازم را برای کاهش و لغو تحریم ها انجام دهید.

اصلاحات در میانمار پس از برگزاری انتخابات در سال گذشته میلادی و آزادی رهبر مخالفان دولت از حبس خانگی رشد بیشتری گرفته است .

در چند ماه گذشته میانمار شاهد رفت و آمد بسیاری از مقامات ارشد کشورهای غربی به این کشور پس از سالهای طولانی برای تایید و تشویق اصلاحات بوده، اما هنوز نشانه ای از کاهش و لغو تحریم ها بر علیه این کشور به چشم نمی خورد.